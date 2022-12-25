Стала известна погода на последнюю неделю 2022 года в Новосибирске

Погодные сервисы обещают тепло и снегопады. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стала известна погода на последнюю неделю уходящего 2022 года. По сообщению погодных сервисов, в Новосибирске будет тепло и снежно. Снегопады будут идти почти все последние дни декабря.

По данным «Яндекс. Погоды», ночью температура воздуха будет держаться в пределах от -11 до -24 градусов. Самой холодной станет ночь перед Новым годом. 31 декабря же ожидается мороз до –22 градусов.

Днем будет немного теплее — от -6 до -20 градусов. Ожидается почти безветренная погода и много снега.

Прогноз от Gismeteo сильно отличается. Он обещает больше солнечных дней, крепче морозы и сильнее ветер. Днем ожидается от -6 до -21 градуса, а ночью — от -13 до -31 градуса. Холоднее всего будет 30 и 31 декабря. Сильный ветер и снегопад ожидаются уже в понедельник, 26 декабря.

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