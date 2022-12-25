«Нашли в машине»: появились подробности гибели пропавшего в Новосибирске таксиста

Мужчину искали с 22 декабря. Фото: ПСО "ЛизаАлерт
Появились подробности гибели пропавшего в Новосибирске 35-летнего таксиста. Известно о его смерти стало 24 декабря.
— Спасибо всем за соучастие кто помог. Полиция нашла мертвым в машине. Установили сердечный приступ, — рассказала знакомая погибшего.
Напомним, что мужчина исчез 22 декабря — перестал выходить с близкими на связь. Родственники обратились за помощью к волонтерам и в полицию.
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