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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 5:42

«Нашли в машине»: появились подробности гибели пропавшего в Новосибирске таксиста

Появились подробности гибели пропавшего в Новосибирске таксиста
Надежда КАСЬЯНОВА
Мужчину искали с 22 декабря. Фото: ПСО "ЛизаАлерт

Мужчину искали с 22 декабря. Фото: ПСО "ЛизаАлерт

Появились подробности гибели пропавшего в Новосибирске 35-летнего таксиста. Известно о его смерти стало 24 декабря.

— Спасибо всем за соучастие кто помог. Полиция нашла мертвым в машине. Установили сердечный приступ, — рассказала знакомая погибшего.

Напомним, что мужчина исчез 22 декабря — перестал выходить с близкими на связь. Родственники обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

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