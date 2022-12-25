В Российско-Немецком доме в Новосибирске отметят католическое Рождество

В честь Рождества коллективы Российско-Немецкого дома подготовили небольшую концертную программу. Фото: Новосибирский областной Российско-Немецкий дом

В Российско-Немецком доме, который находится на улице Ядринцевской в Новосибирске, 25 декабря отпразднуют католическое Рождество. Вход свободен для всех желающих.

Праздничная программа начнется в 11 утра. В нее войдут различные мастер-классы, в том числе и по изготовлению рождественских венков, викторины, рождественские игры и ярмарка. Гостей праздника угостят горячими напитками и выпечкой, кроме того, новосибирцы смогут попробовать традиционные блюда российских немцев.

В честь праздника коллективы Российско-Немецкого дома подготовили небольшую концертную программу, в которой поучаствуют и приглашенные артисты. Также на сцене дома проедет музыкальное театрализованное представление для детей «Снежная Сибирь».

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