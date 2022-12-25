В Новосибирском зоопарке открылась резиденция Деда Мороза. Фото: "Новосибирск - Новогодняя столица России!"
В Новосибирском зоопарке открылась резиденция Деда Мороза. Ее открытие стало одним из мероприятий в рамках Всероссийского съезда Дедов Морозов.
Ее открытие прошло в рамках Всероссийского съезда Дедов Морозов. Фото: "Новосибирск - Новогодняя столица России!"
Деды Морозы со всей страны вместе с горожанами прошлись по зоопарку, познакомились с животными зверинца и встретили первых гостей домика Деда Мороза.
До резиденции вместе с Дедушками шли горожане. Фото: "Новосибирск - Новогодняя столица России!"
Напомним, что открытие Всероссийского съезда Дедов Морозов произошло 22 декабря. В этот день Дедушки вместе с горожанами прошлись от кинотеатра имени Маяковского до Театрального сквера. Закончилось шествие на площади Ленина хороводами и плясками вокруг главной городской елки. Также Дедушки поучаствовали в открытие катка на Михайловской набережной, который стал самым длинным в России.
Открытие резиденции прошло на второй день съезда. Фото: "Новосибирск - Новогодняя столица России!"
Последний день съезда состоится 25 декабря. Фото: "Новосибирск - Новогодняя столица России!"
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