Новосибирцы пожаловались на отсутствие освещения в парке «Эдемский сад»

Освещение не работает с ноября. Фото: "АСТ-54"

Новосибирцы пожаловались на неработающие фонари в парке «Эдемский сад». По словам местных жителей, освещение не работает с ноября. Жалобы в управляющую компанию, горсовет и мэрию результата не дали. Оказалось, что парк не под их ведомством.

— Калининская администрация обещала изменить ситуацию к 1 декабря, и снова ничего не поменялось — тёмное пятно леса, где дети ходят с фонариками по детской площадке, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Освещение обещали вернуть к 1 декабря. Фото: "АСТ-54"

Местные уверены, что именно из-за неработающих фонарей в парке недавно украли молодую сосну. Они также бояться, что отсутствие освещения поднимет преступность в их районе.

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