Дикий ветер, метель и гололедица нагрянут в Новосибирск 25 декабря.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Не особо приятная погода ожидается в Новосибирске 25 декабря. В город нагрянут метели, снег и гололед. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
– В Новосибирске днем будет -9…-11. Порывы юго-западного ветра достигнут местами 17 метров в секунду. Ожидаются метели, снег, на дорогах местами гололедица, – передают метеорологи.
«Яндекс Погода» сообщает, что будет снег целый день, и -5…-7 градусов.
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