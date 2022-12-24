«К нам приедет кот с женой»: в Барнаульский зоопарк из Новосибирска переедет семейная пара манулов

В Барнаульский зоопарк из Новосибирска переедет семейная пара манулов. Фото: Роман Паулов.

В Барнаульском зоопарке с нетерпением ждут новых жителей – семейную пару манулов. Пушистые переедут на Алтай из Новосибирска. Об этом пишет Amic со ссылкой на директора зверинца Сергея Писарева.

– В канун Нового года ещё одна моя мечта исполнилась. Во вторник к нам приедет не один кот, а сразу с женой, — написал Писарев в соцсетях.

Ждут милейшего пополнения в Барнауле уже во вторник, 27 декабря. За такой подарок Писарев поблагодарил Новосибирский зоопарк и лично Андрея и Ольгу Шило.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер