Такой «монстр»: мэр Новосибирска показал трофейный танк отряда СОБР «Сибиряк»

Мэр Новосибирска показал трофейный танк отряда СОБР «Сибиряк». Фото: Анатолий Локоть // телеграм-канал.

Анатолий Локоть поделился кадрами с трофейной бронемашиной «Варта». Танк мэру Новосибирска показали бойцы СОБРа «Сибиряк».

– Такого «монстра» затрофеили. Аппарат на ходу, используется СОБРовцами для выполнения боевых задач, – написал градоначальник в официальном Телеграм-канале.

Запечатлеть бронемашину мэру удалось во время визита в Беловодский район ЛНР. Анатолий Локоть добавил, что на «Варте» заметны отметины от стрелкового оружия.

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