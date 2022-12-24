Такой «монстр»: мэр Новосибирска показал трофейный танк отряда СОБР «Сибиряк»

Мэр Новосибирска показал трофейный танк отряда СОБР «Сибиряк». Фото: Анатолий Локоть // телеграм-канал.
Анатолий Локоть поделился кадрами с трофейной бронемашиной «Варта». Танк мэру Новосибирска показали бойцы СОБРа «Сибиряк».
– Такого «монстра» затрофеили. Аппарат на ходу, используется СОБРовцами для выполнения боевых задач, – написал градоначальник в официальном Телеграм-канале.
Запечатлеть бронемашину мэру удалось во время визита в Беловодский район ЛНР. Анатолий Локоть добавил, что на «Варте» заметны отметины от стрелкового оружия.
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