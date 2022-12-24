Поиски таксиста в розовом свитере, недавно купившем машину в Новосибирске, закончились трагедией. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

Трагедией завершились поиски 35-летнего Хамракулова Фаруха. Ранее сообщалось, что мужчина недавно приобрел машину, Mazda 6, и подрабатывал частным извозом. 22 декабря он исчез, перестал выходить с родными на связь. Близкие заволновались: обратились в полицию и к волонтерам.

– Найден. Погиб, – кратко проинформировали в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Напомним, мужчина характеризовался очень положительно. Ранее не пропадал.

КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

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