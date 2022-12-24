В Новосибирске прошел традиционный забег «горячих» Дедов Морозов и Снегурочек. Фото: предоставлено Екатериной Марининой.

В Новосибирске 24 декабря состоялся традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Моржи пробежались по городу в купальниках и плавках. После чего окунулись в прорубь.

– Стартовал забег в 12:00 в Первомайском сквере. Его дистанция составила 4 километра, – рассказали в группе мультиклуба «Спектр на Горской».

Моржи пробежались по городу в купальниках и плавках. Фото: предоставлено Екатериной Марининой.

После жаркого забега разгорячённые Деды Морозы и Снегурочки отправились нырять в проруби и отогреваться в банях.

Все участники зарядились не только бодростью, но и отличным, предпраздничным настроением. Фото: предоставлено Екатериной Марининой.

Все участники зарядились не только бодростью, но и отличным, предпраздничным настроением.

После жаркого забега разгорячённые Деды Морозы и Снегурочки отправились нырять в проруби и отогреваться в банях. Фото: предоставлено Екатериной Марининой.

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