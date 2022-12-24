В Новосибирской филармонии на неопределенный срок отложили ремонт органа.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской филармонии на неопределенный срок отложили ремонт органа. Связано это с тем, что договор с немецкой органостроительной компании расторгли. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Юрия Зимнякова, и.о министра культуры НСО.
Орган в большом зале Новосибирской филармонии построили в далеком 1968 году. О том, что инструменту требуется восстановление, стало известно еще в 2019 году. Тогда орган осмотрел представитель фирмы из Германии. Он сказал, что ремонт инструмента сравним со срочной операцией. Необходимо было убрать из него быть, накопившуюся за долгие годы эксплуатации, а также заменить оборудование на новое, современное. Кроме того, шла речь об установке пульта. Специалист обещал, что после восстановления орган сможет проработать еще как минимум 50-60 лет.
Однако теперь, по данным Минкульта, ремонт отложили минимум на 2 года.
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