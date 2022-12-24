В Новосибирске в январе потеплеет до 0 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Близится январь. Рассказываем, порадует ли он новосибирцев теплом или будет таким же жестоким, как первый зимний месяц. Корреспонденты КП-Новосибирск изучили данные популярных сервисов о погоде.

По данным сайта «Яндекс Погода», в первую декаду месяца будет морозно. Ночами в Новосибирске ожидается в среднем -22 градуса. Днем будет -16…-19 градусов. Во второй декаде в среднем днем будет -11…-13. Ночью – -20 градусов. Такая же температура будет и в третьей декаде месяца.

А вот сайт Gismeteo более позитивен. Так, первая половина месяца по нему тоже будет морозной. В среднем – -20…-22. Однако в конце января ощутимо потеплеет. К примеру, 31 числа специалисты спрогнозировали 0 градусов днем. Правда ночью температура опустится до -16 градусов.

Ранее КП-Новосибирск писала, какой будет погода в новогоднюю ночь в Новосибирске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер