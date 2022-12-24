В Новосибирске KIA Rio сбила двух 12-летних мальчиков, переходивших дорогу на зелёный цвет. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В субботу, 24 декабря, в Центральном районе Новосибирска 30-летний водитель KIA Rio сбил двух детей на пешеходном переходе. Ребята переходили дорогу на зелёный сигнал светофора. Об аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

– ДТП произошло в 14:50 на улице Серебренниковской напротив дома 20. Водитель «Кии» наехал на двух мальчиков 2010 года рождения. Дети переходили переходили дорогу справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне регулируемого пешеходного перехода, – уточнили в Госавтоинспекции по городу.

Детей с различными травмами госпитализировали. На месте аварии работали полицейские. Они устанавливают причину и обстоятельства происшествия.

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