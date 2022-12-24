В Новосибирске машина Следственного комитета столкнулась с кроссовером. Фото: "АСТ-54".

В субботу, 24 декабря, на Мочищенском шоссе в Новосибирске произошла авария с участием автомобиля СК. О ДТП в соцсети рассказали очевидцы.

– На 1-м Мочищенском шоссе столкнулись кроссовер Volkswagen Tiguan и Ford Transit, принадлежащий Следственному комитету, – уточнили очевидцы в паблике «АСТ-54».

По словам свидетелей аварии, в результате ЧП никто не пострадал.

На дорогах Новосибирска сегодня транспортный коллапс – массовые ДТП и пробки. Связано это с пургой, снегом и гололедом.

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