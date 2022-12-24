В Тогучинском районе под Новосибирском в ДТП с внедорожником погиб водитель «ВАЗа». Фото: ГИБДД по НСО.

В субботу, 24 декабря, смертельное ДТП произошло в Тогучинском районе Новосибирской области. О нем рассказали в ГИБДД по региону.

– Около 10:25 мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2114, ехал по автодороге К-16 «Байкал - Тогучин – Карпысак» со стороны Новосибирска в направлении Тогучина. Предварительно известно, что на 106 км при выполнении манёвра с выездом на полосу встречного движения, столкнулся со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado. Внедорожником управляла женщина 1990 года рождения, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В ГИБДД уточнили, что в месте, где произошло смертельное ДТП, обгон разрешен.

В аварии погиб водитель «ВАЗа», он скончался в районной больнице. Его пассажирка выжила, ее с различными травмами госпитализировали.

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