Частный дом загорелся в Оби на Дачном переулке под Новосибирском. Фото: "Город Обь. Онлайн".
Частный дом вспыхнул в Оби в субботу, 24 декабря. Горящее строение сфотографировали очевидцы. На месте работали пожарные.
Когда пожарные прибыли на место, дом был полностью в огне. Фото: ГУ МЧС НСО.
– На Дачном переулке горел частный одноэтажный с мансардным этажом дом площадью 120 квадратов. Также во дворе неисправный автомобиль. Хозяева были на месте, пострадавших нет, – рассказал КП-Новосибирск начальник отдела информации и связи с общественностью (пресс-службы) ГУ МЧС по НСО.
Пожарные не допустили перехода пламени на соседние строения. Фото: ГУ МЧС НСО.
На момент прибытия пожарных горела кровля, пламя охватило весь дом. Огонь мог перекинуться на соседние строения из-за сильного ветра. Спасатели локализовали пламя в 11:44, а полностью потушили пожар в 12:45.
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