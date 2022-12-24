Частный дом загорелся в Оби на Дачном переулке под Новосибирском. Фото: "Город Обь. Онлайн".

Частный дом вспыхнул в Оби в субботу, 24 декабря. Горящее строение сфотографировали очевидцы. На месте работали пожарные.

Когда пожарные прибыли на место, дом был полностью в огне. Фото: ГУ МЧС НСО.

– На Дачном переулке горел частный одноэтажный с мансардным этажом дом площадью 120 квадратов. Также во дворе неисправный автомобиль. Хозяева были на месте, пострадавших нет, – рассказал КП-Новосибирск начальник отдела информации и связи с общественностью (пресс-службы) ГУ МЧС по НСО.

Пожарные не допустили перехода пламени на соседние строения. Фото: ГУ МЧС НСО.

На момент прибытия пожарных горела кровля, пламя охватило весь дом. Огонь мог перекинуться на соседние строения из-за сильного ветра. Спасатели локализовали пламя в 11:44, а полностью потушили пожар в 12:45.

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