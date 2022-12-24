В Новосибирске пьяный прохожий напал на домофон на улице Декабристов. Фото: стоп-кадр.
Ночью субботы 24 декабря на улице Декабристов пьяный прохожий напал на домофон. Устройство зафиксировало схватку на видео. Его опубликовали в соцсети.
– Произошло все по адресу ул Декабристов 115, – уточнили в паблике «Инцидент Новосибирск».
На кадрах мужчина неистово лупил по домофону и громко матерился. Вероятно, агрессию вызвало то, что он не мог открыть дверь. Новосибирцев возмутило поведение прохожего.
– Неадекват! Что с него взять? – написали комментаторы.
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