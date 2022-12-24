Массовые аварии и пробки в 7 баллов сковали улицы Новосибирска 24 декабря . Фото: Иван МАКЕЕВ

Транспортный коллапс произошел на дорогах Новосибирска в субботу, 24 декабря. Улицы сковали семибалльные пробки. Также в городе произошло как минимум 8 ДТП. Об этом сообщает «2ГИС».

ДТП и заторы на улице Большой, проезде Энергетиков. Авария и жуткая пробка на Котовского. Колом стоят улицы Широкая, Станционная, не проехать по площади Труда в обоих направлениях.

Заторы на Титова, Троллейной, Немировича-Данченко. Сразу две аварии на Сибиряков-Гвардейцев. ДТП и пробка на проспекте Карла Маркса. На Ордынском шоссе тоже авария и затор.

Произошло ДТП и на Октябрьском мосту. На Большевистской на правом берегу также зафиксировали аварию и гигантский затор. Не проехать по улицам Добролюбова, Бориса Богаткова и Кирова. Аварии на Фрунзе, Волочаевской, Ипподромской, Красном проспекте, а также на улице Авиастроителей.

Транспортный коллапс произошёл из-за снега, пурги и наледи на дорогах.

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