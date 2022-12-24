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НовостиОбщество24 декабря 2022 4:46

«Ее не чистили с начала зимы!»: Житель Новосибирска пожаловался на заваленную снегом улицу Мира

Житель Новосибирска пожаловался на нечищеную от снега улицу Мира
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Житель Новосибирска пожаловался на нечищеную от снега улицу Мира. Фото: предоставлено Олегом.

Житель Новосибирска пожаловался на нечищеную от снега улицу Мира. Фото: предоставлено Олегом.

Житель Новосибирска Олег пожаловался на нечищеную от снега улицу Мира. По словам мужчины, ее ни разу не убирали с начала зимы.

– Такая ситуация не первый год. Снег валит, его не убирают фактически до весны. За зиму один-два раза выйдет техника, что-то пошкрябает и все! Так происходит много лет. В ужасном состоянии дороги. Снег накатывают, колеи становятся все больше и больше. Машинам приходится заезжать на трамвайные пути. Из-за этого на улице Мира происходит коллапс. После трех-четырех часов для жуткие пробки, постоянно! Пробища стоят в обе стороны. До дома можно добираться по 3-4 часа с работы! Хотя власти отчитываются, что улицы чистят. Такое чувство, что мы живем в глухой деревне, а не на улице Мира в Новосибирске, – рассказал КП-Новосибирск новосибирец Олег.

Мужчина поделился кадрами, на которых видно, что улица Мира завалена сугробами, а на проезжей части машины едут по накатанной колее. Из-за нечищеной дороги машины заносит.

КП-Новосибирск отправила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, по какой причине улицу не убирают от снега, а также когда ситуацию исправят.

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