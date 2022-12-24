«Ее не чистили с начала зимы!»: Житель Новосибирска пожаловался на заваленную снегом улицу Мира

Житель Новосибирска пожаловался на нечищеную от снега улицу Мира. Фото: предоставлено Олегом.

Житель Новосибирска Олег пожаловался на нечищеную от снега улицу Мира. По словам мужчины, ее ни разу не убирали с начала зимы.

– Такая ситуация не первый год. Снег валит, его не убирают фактически до весны. За зиму один-два раза выйдет техника, что-то пошкрябает и все! Так происходит много лет. В ужасном состоянии дороги. Снег накатывают, колеи становятся все больше и больше. Машинам приходится заезжать на трамвайные пути. Из-за этого на улице Мира происходит коллапс. После трех-четырех часов для жуткие пробки, постоянно! Пробища стоят в обе стороны. До дома можно добираться по 3-4 часа с работы! Хотя власти отчитываются, что улицы чистят. Такое чувство, что мы живем в глухой деревне, а не на улице Мира в Новосибирске, – рассказал КП-Новосибирск новосибирец Олег.

Мужчина поделился кадрами, на которых видно, что улица Мира завалена сугробами, а на проезжей части машины едут по накатанной колее. Из-за нечищеной дороги машины заносит.

КП-Новосибирск отправила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, по какой причине улицу не убирают от снега, а также когда ситуацию исправят.

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