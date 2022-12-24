«Жуткая картина!»: Грузовичок, груженный гробами, колесивший по проспекту Димитрова, смутил новосибирцев. Фото: Роман Васильев.

В Новосибирске на проспекте Димитрова заметили грузовичок, перевозивший гробы. Увиденное смутило горожан. Они сняли машину на видео

– Жуткая картина. Водитель мог хотя бы тентом прикрыть, чтобы не афишировать свой груз... – уверен автор видео Роман Васильев.

Многие комментаторы разделили мнение автора. Некоторые не нашли ничего жуткого в увиденном. По мнению менее впечатлительных горожан, главное то, что гробы – пустые.

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