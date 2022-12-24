Восьмилетний ребенок пострадал из-за схода наледи с кровли пятиэтажки в Новосибирске.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске наледь, упавшая с крыши пятиэтажки, придавила ребенка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
– Инцидент произошел в Калининском районе 22 декабря. Наледь сошла с кровли пятиэтажного дома на улице Богдана Хмельницкого, – говорится в сообщении ведомства.
В каком состоянии находится пострадавший, в ГУ МЧС не уточнили.
В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра. Взрослых попросили научить отпрысков смотреть не только под ногами, но и над головой. Ребят необходимо предупредить об опасности падения льда и снега с крыш.
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