Восьмилетний ребенок пострадал из-за схода наледи с кровли пятиэтажки в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске наледь, упавшая с крыши пятиэтажки, придавила ребенка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– Инцидент произошел в Калининском районе 22 декабря. Наледь сошла с кровли пятиэтажного дома на улице Богдана Хмельницкого, – говорится в сообщении ведомства.

В каком состоянии находится пострадавший, в ГУ МЧС не уточнили.

В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра. Взрослых попросили научить отпрысков смотреть не только под ногами, но и над головой. Ребят необходимо предупредить об опасности падения льда и снега с крыш.

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