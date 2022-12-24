«Не убедился в безопасности манёвра»: три человека погибли в жутком ДТП на трассе под Новосибирском

Три человека погибли на трассе в Коченевском районе под Новосибирском. Фото: ГИБДД НСО.

Рано утром в субботу, 24 декабря, в Коченевском районе Новосибирской области произошло жуткое ДТП. Там в результате столкновения двух легковушек погибли 3 человека, а один получил травмы. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

– Около 5:10 мужчина 1966 года рождения за рулем Nissan Cefiro двигался по трассе Р-254 «Иртыш» в сторону Омска. На 1361 км трассы выехал на встречку. Предварительно известно, что не убедился в безопасности маневра. Там столкнулся с Toyota Nadia, под управлением мужчины 1985 года рождения, – говорится в сообщении ГМБДД по НСО.

В аварии погибли водитель «Ниссана» и две женщины, его пассажирки. Возраст женщин и их личности устанавливают. Водитель «Тойоты» госпитализирован с сотрясением мозга и переломами ног.

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