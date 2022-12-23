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НовостиОбщество23 декабря 2022 20:05

Психологи призвали россиян переходить на четырехдневный рабочий график

Специалисты отмечают, что это позволит людям больше времени уделять себе
Галина СИМОНОВА
Психолог Юлия Владис призвала россиян переходить на четырехдневный рабочий день.

Психолог Юлия Владис призвала россиян переходить на четырехдневный рабочий день.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психолог Юлия Владис призвала россиян переходить на четырехдневный рабочий график. По ее словам, люди, работающие по найму, испытывают дефицит общения, отдыха и сна, а новогодние каникулы часто воспринимают как способ «отключиться». Это может плохо сказываться на их общем состоянии.

— Нужно переходить на четырехчасовой рабочий график, где мы получаем удовольствие от профессиональной деятельности, не жертвуя другими ролями и иными сферами, — пояснила психолог изданию NEWS.ru.

Психолог порекомендовала людям выходить на свободный график или фриланс, чтобы выстроить рабочий распорядок таким образом, уделяя время себе.

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