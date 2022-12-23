Психологи призвали россиян переходить на четырехдневный рабочий график

Психолог Юлия Владис призвала россиян переходить на четырехдневный рабочий день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психолог Юлия Владис призвала россиян переходить на четырехдневный рабочий график. По ее словам, люди, работающие по найму, испытывают дефицит общения, отдыха и сна, а новогодние каникулы часто воспринимают как способ «отключиться». Это может плохо сказываться на их общем состоянии.

— Нужно переходить на четырехчасовой рабочий график, где мы получаем удовольствие от профессиональной деятельности, не жертвуя другими ролями и иными сферами, — пояснила психолог изданию NEWS.ru.

Психолог порекомендовала людям выходить на свободный график или фриланс, чтобы выстроить рабочий распорядок таким образом, уделяя время себе.

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