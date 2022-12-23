В Новосибирске на Костычева вместо бараков построят 18-этажный жилой дом

В Новосибирске на месте бараков на пересечении улиц Костычева и Вертковской построят 18-этажный жилой дом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске на месте бараков на пересечении улиц Костычева и Вертковской построят 18-этажный жилой дом. Разрешение на строительство выдала мэрия города.

В документе сообщается, что секция на 135 квартир станет первой очередью многоквартирного дома переменной этажности с помещениями общественного назначения и подземной парковкой. Всего проект предусматривает три этапа стройки.

Площадь первой секции — 15 900 квадратных метров. Из них 5350 квадратных метров займут жилые помещения. Из 135 квартир 34 будут однокомнатными, 24 — однокомнатными студиями, 35 — двухкомнатными студиями, трехкомнатных студий будет 41, а также планируется одна четырехкомнатная студия, площадью 82 квадратных метра.

Площадь в 302 квадратных метра будут занимать помещения общего значения, на 240 квадратных метрах расположатся 67 кладовок и парковка на 133 места. Новый ЖК вырастет на участке в 1, 5 га.

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