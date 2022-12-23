В Новосибирске пропал 35-летний мужчина с татуировкой дракона на руке

В Новосибирске ищут 35-летнего Ивана Атрохова. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»

В Новосибирске ищут 35-летнего Ивана Атрохова. Мужчина пропал еще 17 ноября 2022 года, его ищут полиция и волонтеры.

— Приметы: рост около 180 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». — На предплечье одной из рук татуировка с изображением дракона, на внутренней стороне запястья одной из рук имеются порезы.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Иван или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-953-887-17-77 или в полицию по единому номеру 112.

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