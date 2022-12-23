В Новосибирской области больше не появится ни одного долгостроя.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подвёл итоги уходящего 2022 года. Он подробно рассказал о ситуации в строительном секторе, заявив, что больше в регионе не появится ни одного долгостроя.

— Ни одного долгостроя в Новосибирской области не появится. Мы за нашу историю переживали много кризисов. И, к сожалению, каждый кризис нам приносил какой-то долгострой. Тот же перинатальный центр, тот же корпус 34-ой больницы или культурные центры в Чистоозёрке и Карасуке, — передают слова Андрея Травникова «Горсайт».

По словам губернатора, решение не допустить ни одного долгостроя было принято в 2020 году. С тех пор, бывало, что сроки переносились, однако ни одна стройка не остановилась.

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