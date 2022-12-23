Толпа Дедов Морозов со всей России прогулялись по улице Ленина в Новосибирске

В Новосибирске прошел второй день всероссийского съезда Дедов Морозов. Фото: Библиотека им. Л.Н. Толстого

В Новосибирске прошел второй день всероссийского съезда Дедов Морозов. Дедушки со всей страны приехали в столицу Сибири 22 числа и пробудут здесь до 25 декабря. Вчера они устроили шествие по центру города, а потом водили хоровод около главной городской елки.

А сегодня, 23 декабря, прошлись по пешеходной улице Ленина и нарядили елку около кинотеатра «Победа». А остальных зеленых красавиц наряжали представители разных городских организаций: библиотек, спортивных обществ, музеев.

Дедушки вместе с новосибирцами нарядили елки у кинотеатра "Победа". Фото: Библиотека им. Л.Н. Толстого

Организаторы фестиваля решили провести конкурс и выбрать наряженное лучше всех праздничное дерево. Участники должны выложить фотографии наряженных ёлок в Интернет с хэштэгом: #ФестивальЁлокНСК и ждать, когда люди проголосуют за понравившуюся ёлку.

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Фото и видео шествия Дедов Морозов в Новосибирске 22 декабря 2022 появились в соцсетях (подробнее).

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