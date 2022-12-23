«Ефремову в раздевалке зашивают губу»: хоккеисты подрались во время игры «Металлурга» с «Сибирью»

За драку хоккеистов удалили на 5 минут. Фото: кадр из видео

23 декабря хоккеист новосибирской команды «Сибирь» подрался с соперником из магнитогорского «Металлурга». Потасовка произошла спустя десять минут после начала матча.

— Драка! Ефремов у нас поучаствовал! По 5 минут выписали, — сообщили в телеграм-канале ХК «Сибирь». — Ефремову в раздевалке зашивают губу, экстренно постирали игровой свитер от крови.

На кадрах видео хоккеисты снимают перчатки, шлемы и тут же набрасываются друг на друга. Игрок «Металлурга» пару раз ударил «сибиряка», и парни упали на лед. Их тут же разняли и удалили на пять минут каждого.

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