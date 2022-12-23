В Новосибирске в некоторых маршрутках цены выросли до 50 рублей

В Новосибирске в некоторых маршрутках цены на проезд выросли до 50 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в некоторых маршрутках цены на проезд выросли до 50 рублей. В ЦУГАЭТ рассказали, каких направлений это коснется.

— На маршрутах маршрутных такси № 10 «с/х Левобережный — Радиостанция № 5» устанавливается тариф 40 рублей, № 65 «Метро „Заельцовская“ — ул. Лобачевского» — 50 рублей, № 38 «Вокзал «Новосибирск-Главный» — Магазин «Золотая Нива» и № 90 «Цветущая Плющиха — Волейбольный центр» — 35 рублей, — пояснили в ЦУГАЭТ по Новосибирску.

Повышение цен также коснется маршрутки № 8 — там проезд подорожает до 30 рублей, и маршрутки № 13 — тариф вырастет до 35 рублей.

Напомним, в Новосибирске с 23 декабря стоимость проезда в общественном транспорте увеличили до 30 рублей. Также на 30 рублей подорожала социальная транспортная карта.

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