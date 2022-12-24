Потеплеет до -9: в Новосибирске снова снегопады и порывистый ветер

Погода в Новосибирске снова переменится на более теплую. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 23 декабря 2022 года переменится. В ночь с пятницы на субботу значительно потеплеет.

— Температура ночью 24 декабря будет -21...-23 градуса, с повышением к утру до -14...-16. Днем она составит -9...-11 градусов. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем снег, местами метель. На дорогах местами гололедица. Подует южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, днем местами порывы до 17, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -21, -26, местами -14, -19 градусов. Днем -4, -9, местами до -14. В районах региона также пройдет снег, только по востоку будет преимущественно без осадков. Местами метели, ночью и утром местами изморозь. На дорогах гололедица.

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