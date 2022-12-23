В Новосибирске полиция ищет водителя, сбившего 62-летнюю пенсионерку

В Новосибирске полиция ищет водителя, который сбил 62-летнюю пенсионерку и уехал. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске полиция ищет водителя, который сбил 62-летнюю пенсионерку и уехал. ДТП случилось утром в четверг, 22 декабря, в Первомайском районе города.

— Водитель автомобиля «Хонда Одиссей» ехал по улице Аксёнова, в сторону улицы Героев Революции. У дома № 260 на улице Первомайской он сбил 62-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу с различными травмами. А сбежавшего с места ДТП водителя разыскивают органы.

Всем, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, и личности разыскиваемого водителя, просьба сообщить в дежурную часть полка ДПС по Новосибирску: 8 (383) 232-23-51, 8 (383) 232-23-21.

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