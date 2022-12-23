В новосибирской электричке задымился вагон: рассказываем, что случилось

В Новосибирске в районе платформы «Речной вокзал» задымился вагон одной из электричек. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске в районе платформы «Речной вокзал» задымился вагон одной из электричек. ЧП случилось в пятницу, 23 декабря.

— В одном из вагонов пригородного электропоезда 6635 сообщением Новосибирск-Главный — Ложок во время движения сработал аппарат защиты из-за короткого замыкания в группе печей отопления. В связи с этим вагон был обесточен до прибытия на конечную станцию, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

В результате инцидента никто не пострадал, пассажиров перевели в соседний вагон. Из-за этого небольшого ЧП поезд задержался на 8 минут, но со станции Бердск вернулся в свое расписание.

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