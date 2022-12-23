Парк у новой ледовой арены в Новосибирске готов к открытию

Площадь парка более 18 гектар. Фото: правительство НСО

В Кировском районе Новосибирска завершилось благоустройство парка «Арена» у нового ЛДС. Он полностью готов к открытию, которое состоится 27 декабря.

— Парк у ледовой арены станет одним из самых больших общественных пространств Новосибирска: общая площадь благоустройства — 18,7 гектаров, площадь озеленения —15 гектаров, площадь проездов, площадок тротуаров более 3 гектаров, — рассказал министр ЖКХ региона Денис Архипов.

Парк откроют 27 декабря. Фото: правительство НСО

По словам министра, «Арена» сможет составить серьезную конкуренцию Михайловской набережной как место для проведения досуга горожан. Однако в парке, в отличии от правобережной набережной, акцент сделан на спокойный досуг и долгие эстетические прогулки.

Парк станет одним из самых больших общественных пространств Новосибирска. Фото: правительство НСО

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