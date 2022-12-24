В Новосибирске директора мебельной фирмы осудили на четыре года за миллионное мошенничество

Мужчина брал заказы и не выполнял их. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске директора мебельной фирмы осудили на три года. Дело рассматривалось в Заельцовском районном суде. Известно, что мужчина изготавливал на заказ кухни, подоконники, барные стойки.

Судя по приговору, к мебельщику обращались с заказами, а он их не выполнял. Всего в деле указано девять эпизодов. Общий ущерб составил 1 миллион 70 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере.

Мужчину приговорили к четырем годам условного срока. Также четырем пострадавшим из девяти он обязан выплатить ущерб.

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