Депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев отправляется добровольцем на СВО

Депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев отправится добровольцем в зону СВО. Фото: соцсети
Депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев отправится добровольцем в зону СВО. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердил вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.
— Дмитрий Иванович выразил желание отправиться защищать интересы страны в зоне специальной военной операции. Я уверен, что решение это было взвешенным и продуманным, — пояснил Андрей Панферов.
Дмитрий Савельев должен будет отправиться на СВО в составе спецбатальона «Вега» в начале 2023 года. Пока что все добровольцы, набранные в батальон, завершают этап подготовки.
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