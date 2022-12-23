Следователи и прокуратура начали проверку после падения рабочего в кипяток во время ремонта теплотрассы

Следователи и прокуратура проводят проверку после того, как в Бердске рабочий упал в кипяток. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи и прокуратура проводят проверку после того, как в Бердске рабочий упал в кипяток во время ремонта теплотрассы. Напомним, ЧП случилось ночью 22 декабря. Мужчину доставили в больницу с ожогами третьей степени.

— Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц ответственных за соблюдение требований по охране труда на предприятии, — пояснили в областном Следственном комитете.

Прокуратура также проверит соблюдение предприятием, где работал пострадавший, законодательства при предоставлении коммунальных услуг.

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