В Новосибирске до середины января ограничат проезд по улицам Северная и Геодезическая

Ограничения продлятся до середины января. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске до середины января ограничат движение по улицам Северная и Геодезическая. В первом случае ограничение связано с прокладкой газопровода, во втором — с аварией на теплотрассе.

— С 24 декабря по 10 января на 1,5 метра сужается проезд по улице Северной в районе здания №62/2. По 12 января на 2 метра сужается проезд по улице Геодезической в районе здания №4/1, — рассказали в мэрии.

Напомним, что с 25 января по 4 февраля 2023 года по ночам будут перекрывать улицу Широкую из-за строительства четвертого моста через Обь.

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