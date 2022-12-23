В Кировском районе Новосибирска случилось тройное ДТП с микроавтобусом

В Кировском районе Новосибирска случилось тройное ДТП. Фото: "АСТ-54"

В Кировском районе Новосибирска случилось тройное ДТП. Там столкнулись минивэн и два кроссовера. Авария произошла днем в пятницу, 23 декабря.

— На перекрёстке улиц Громова и Петухова столкнулись 3 автомобиля: минивэн mitsubishi delica, а также кроссоверы toyota highlander и mazda, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев.

О пострадавших очевидцы не сообщали. На кадрах с места ДТП видно, что все три машины получили заметные повреждения. Одну из иномарок вынесло после столкновения на обочину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер