В Кировском районе Новосибирска случилось тройное ДТП с микроавтобусом

В Кировском районе Новосибирска случилось тройное ДТП. Фото: "АСТ-54"
В Кировском районе Новосибирска случилось тройное ДТП. Там столкнулись минивэн и два кроссовера. Авария произошла днем в пятницу, 23 декабря.
— На перекрёстке улиц Громова и Петухова столкнулись 3 автомобиля: минивэн mitsubishi delica, а также кроссоверы toyota highlander и mazda, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев.
О пострадавших очевидцы не сообщали. На кадрах с места ДТП видно, что все три машины получили заметные повреждения. Одну из иномарок вынесло после столкновения на обочину.
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