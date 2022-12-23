Под Новосибирском водитель сбил беременную женщину на пешеходном переходе

Беременная переходила по пешеходному переходу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Неизвестный водитель сбил беременную девушку у женской консультации под Новосибирском. ДТП случилось 22 декабря возле остановки «Женская консультация» в Искитиме. О нем рассказали очевидцы.

- Женщина, которая 22:12. сбила беременную женщину на пешеходном переходе около здания женской консультации – она уехала с места ДТП, – написала подписчица сообщества «Подслушано в Искитиме» «ВКонтакте».

По словам очевидцев, сбитая девушка попала в Искитимскую городскую больницу, врачи сообщили о происшествии в полицию. Сотрудники ГИБДД приехали и опросили потерпевшую:

- Смысла заявление писать не было, марку машины и номер человек не запомнил, а камеры от ближайших зданий не достают, – написал в комментариях к посту сибиряк.

Пользователи соцсетей требуют найти и наказать виновницу, для этого они объявили поиск очевидцев. Нерегулируемый пешеходный переход опасен, уверены подписчики.

Редакция КП-Новосибирск направила запрос в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области по факту случившегося.

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