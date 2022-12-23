В Новосибирске создадут исправительный центр ФСИН для принудительных работ

Исправительный центр для принудительных работ расположится в Дзержинском районе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске создадут исправительный центр для принудительных работ. Об этом сообщили в федеральном правительстве. Соответствующее распоряжение опубликовали накануне.

— Создать федеральное казенное учреждение «Исправительный центр №1 Главного управления ФСИН по Новосибирской области», — говорится в документе.

В исправительном центре будут отбывать наказание осужденные на принудительные работы. Расположится он в Дзержинском районе напротив СИЗО №1.

Согласно распоряжению, исправительному центру в бессрочное пользование передали земельный участок на 6 тысяч квадратов и находящееся на нем здание площадью 1,25 тысяч квадратов, расположенное по адресу: улица Техническая, 3.

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