Один из крупных новосибирских производителей пластиковых окон повысит эффективность

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Вхождение в нацпроект позволит компании усилить позиции на рынке и нарастить долю изделий из алюминиевого профиля.

Для первого внедрения инструментов бережливого производства в компании выбрали участок изготовления изделий из алюминиевых профилей.

- Мы выбрали этот пилотный поток так как популярность изделий из алюминиевых профилей с каждым годом увеличивается и в первую очередь это связано с тем, что окна проектируются больших габаритов и из пластиковых профилей их делать не представляется возможным. На сегодняшний день наш участок сборки алюминиевых конструкций нуждается в качественных изменениях, и мы приняли решение реализовать их совместно с Региональным центром компетенций, – отмечает директор компании «Топ Стиль» Аркадий Брезгунов.

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

В 2021 году объем выпуска теплого и холодного фасадов составил более 11,6 тысяч кв. м, профиля Provedal – 1,9 тыс. штук, теплых и холодных дверей – почти 900 шт. Кроме оптимизации самого производства в компании рассчитывают совместно с экспертами Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития НСО оптимизировать систему учета и закупок, логистику и работу склада.

- Внедрение инструментов бережливого производства позволит «выпрямить поток». Кроме того, мы планируем цифровизировать производство. В результате ожидаем снижение доли брака, который может заключаться не только в изделии, но и в комплектации заказа и логистике, а также повышения производительности минимум на 5 процентов, – добавляет Аркадий Брезгунов.