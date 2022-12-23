Главу Сузунского района Лилию Некрасову оставили в СИЗО до 23 февраля

Некрасову оставили в СИЗО до 23 февраля. Фото: личная страничка Лилии Некрасовой в соцсети "ВКонтакте"

Дзержинский районный суд еще на два месяца продлил содержание в СИЗО главы Сузунского района Новосибирской области Лилии Некрасовой.

— Срок содержания под стражей в отношении Некрасовой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ за мошенничество и статьей 286 УК РФ за превышение должностных полномочий, продлен до 23 февраля 2023 года, — говорится в сообщении суда.

Напомним, что 24 октября этого года у Некрасовой на рабочем месте прошли обыски. На следующий день ее арестовали и отправили в СИЗО. Уголовное дело было возбуждено из-за мошенничества в крупном размере. Некрасову заподозрили в фиктивном трудоустройстве супруга.

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