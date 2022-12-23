В Новосибирске ищут застройщика территории на 6,8 гектаров у «Локомотив-Арены»

В Новосибирске ищут подрядчика на застройку 6,8 гектаров у «Локомотив-Арены». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске объявили торги на застройку территории у озера Надежды и «Локомотив-Арены». Участок земли в 6,8 га затрагивает два района города - Центральный и Дзержинский. Возвести там требуется не меньше, чем 16,9 тысяч квадратов жилья. Торги объявили в департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, пишет «Новая Сибирь».

В опубликованных документах сказано, что до 2026 года все земельные участки и объекты недвижимости застройщику нужно выкупить у собственников и снести. В случае, если договориться с владельцами объектов не выйдет, нужно будет принять участие в изъятии имущества для муниципальных нужд. Кроме того, до конца 2027 года от подрядчика требуется благоустроить «обводненный карьер». А новые объекты недвижимости нужно построить до 1 октября 2032 года.

Первоначальная стоимость, указанная в документах, составляет 58 млн рублей. Аналогичную сумму застройщику необходимо внести, как задаток. Также от него требуется гарантия в размере 200 млн рублей.

Подать заявки на участие в аукционе можно до 13 января 2023. Победителя определят 18 января.

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