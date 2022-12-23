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НовостиОбщество23 декабря 2022 12:14

«От криков не спал весь дом»: Соседи просят спасти хаски от жестокого хозяина под Новосибирском

Соседи просят спасти хаски от жестокого хозяина под Новосибирском
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Соседи требуют наказать хозяина хаски, который кричит на нее по ночам

Соседи требуют наказать хозяина хаски, который кричит на нее по ночам

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Жители Искитима просят спасти хаски от жестокого хозяина. Они уверяют, что ночами он бьет собаку. Скандал случился 22 декабря в квартире на улице Комсомольская, 13.

- Вчера не спал весь дом, несколько часов соседи слушали как ты орал, истязал и забивал собаку хаски. Мы вызывали полицию, так никто и не приехал. Собрался с дружками и кричал: «Я тебя воспитал – я тебя и покараю». Воспитывать надо тебя в первую очередь, – написали соседи в группе «Подслушано в Искитиме».

Соседка утверждает, что вызывала полицию – но на вызов никто не приехал. Пользователи соцсетей требуют наказать хозяина и спасти собаку.

Участковый должен проверить хозяина

Новосибирские юристы советуют – если местная полиция не приезжает, то можно обращаться в главное управление МВД по Новосибирской области или в прокуратуру. Однако забрать собаку полиция не сможет.

- Изъять собаку можно только по решению суда. Участковый должен выйти и провести проверку, опросить других соседей. Хозяин собаки может попасть под штраф о нарушении закона о тишине или даже уголовное дело о жестоком обращении с животными, если есть признаки преступления. Можно записать звуки на диктофон, выставив дату – это поможет сбору доказательств, – сообщила КП-Новосибирск ведущий семейный юрист Инесса Рябинина.

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