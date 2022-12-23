«От криков не спал весь дом»: Соседи просят спасти хаски от жестокого хозяина под Новосибирском

Соседи требуют наказать хозяина хаски, который кричит на нее по ночам Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Жители Искитима просят спасти хаски от жестокого хозяина. Они уверяют, что ночами он бьет собаку. Скандал случился 22 декабря в квартире на улице Комсомольская, 13.

- Вчера не спал весь дом, несколько часов соседи слушали как ты орал, истязал и забивал собаку хаски. Мы вызывали полицию, так никто и не приехал. Собрался с дружками и кричал: «Я тебя воспитал – я тебя и покараю». Воспитывать надо тебя в первую очередь, – написали соседи в группе «Подслушано в Искитиме».

Соседка утверждает, что вызывала полицию – но на вызов никто не приехал. Пользователи соцсетей требуют наказать хозяина и спасти собаку.

Участковый должен проверить хозяина

Новосибирские юристы советуют – если местная полиция не приезжает, то можно обращаться в главное управление МВД по Новосибирской области или в прокуратуру. Однако забрать собаку полиция не сможет.

- Изъять собаку можно только по решению суда. Участковый должен выйти и провести проверку, опросить других соседей. Хозяин собаки может попасть под штраф о нарушении закона о тишине или даже уголовное дело о жестоком обращении с животными, если есть признаки преступления. Можно записать звуки на диктофон, выставив дату – это поможет сбору доказательств, – сообщила КП-Новосибирск ведущий семейный юрист Инесса Рябинина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер