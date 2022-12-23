В Новосибирске на улице Связистов «Ниссан» сбил девушку. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

23 декабря в пятницу, в Ленинском районе Новосибирска иномарка сбила девушку. О ДТП рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

– водитель 2001года рождения на автомобиле NISSAN PRIMERA ехал по улице Связистов. У дома № 113 улицы Связистов наехал на девушку-пешехода. Она переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, – говорится в сообщении городской Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадала девушка 2003 года рождения. Ее в больницу увезла скорая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер