Около -15 градусов ожидается в новогоднюю ночь в Новосибирске.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске в новогоднюю ночь ожидается довольно мягкая погода. Сильных морозов синоптики не прогнозируют. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Западно-сибирском гидрометцентре.
– В последние пять дней месяца ожидаем, что температура воздуха снизится ночью до -23…-28 градусов, днем — до -15…-22 градусов. 31 декабря ожидается, что показатели останутся на этом же уровне. Есть вероятность снегопада, — пояснили метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По данным сайта «Яндекс Погода» в Новосибирске 31 декабря будет идти снег. Днем будет -17, а в ночь на 1 января станет незначительно холоднее – до -18 градусов.
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