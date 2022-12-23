«Разрешения на добычу не выдавалось»: в Минприроды прокомментировали отстрел волков в Новосибирской области

Местные жители сообщали, что в Убинском районе начали отстрел волков.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Минприроды прокомментировали отстрел волков в Новосибирской области. Ранее информация о том, что в Убинском районе начали отстреливать этих диких животных, появилась в СМИ.
— Мы выясняем обстоятельства произошедшего, в том числе и достоверность информации, отражённой в видеоролике, про отстрел волков. На данной территории министерством не выдавалось квоты и разрешения на добычу волка. В настоящий момент государственным инспектором отдела охраны животного мира министерства написано заявление в полицию для выяснения личности автора видеоролика с целью привлечения его к административной ответственности, — сообщили в министерстве природы Новосибирской области.
Напомним, еще раньше местные жители рассказали о нашествии волков, которые несколько раз выходили к поселку Черный Мыс. В Минприроды сообщили, что не обнаружили следы животных.
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