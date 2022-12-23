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НовостиОбщество23 декабря 2022 7:50

«Разрешения на добычу не выдавалось»: в Минприроды прокомментировали отстрел волков в Новосибирской области

В Минприроды прокомментировали отстрел волков в Новосибирской области
Надежда РЫЖКИНА
Местные жители сообщали, что в Убинском районе начали отстрел волков.

Местные жители сообщали, что в Убинском районе начали отстрел волков.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Минприроды прокомментировали отстрел волков в Новосибирской области. Ранее информация о том, что в Убинском районе начали отстреливать этих диких животных, появилась в СМИ.

Мы выясняем обстоятельства произошедшего, в том числе и достоверность информации, отражённой в видеоролике, про отстрел волков. На данной территории министерством не выдавалось квоты и разрешения на добычу волка. В настоящий момент государственным инспектором отдела охраны животного мира министерства написано заявление в полицию для выяснения личности автора видеоролика с целью привлечения его к административной ответственности, — сообщили в министерстве природы Новосибирской области.

Напомним, еще раньше местные жители рассказали о нашествии волков, которые несколько раз выходили к поселку Черный Мыс. В Минприроды сообщили, что не обнаружили следы животных.

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