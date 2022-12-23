«Разрешения на добычу не выдавалось»: в Минприроды прокомментировали отстрел волков в Новосибирской области

Местные жители сообщали, что в Убинском районе начали отстрел волков. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Минприроды прокомментировали отстрел волков в Новосибирской области. Ранее информация о том, что в Убинском районе начали отстреливать этих диких животных, появилась в СМИ.

— Мы выясняем обстоятельства произошедшего, в том числе и достоверность информации, отражённой в видеоролике, про отстрел волков. На данной территории министерством не выдавалось квоты и разрешения на добычу волка. В настоящий момент государственным инспектором отдела охраны животного мира министерства написано заявление в полицию для выяснения личности автора видеоролика с целью привлечения его к административной ответственности, — сообщили в министерстве природы Новосибирской области.

Напомним, еще раньше местные жители рассказали о нашествии волков, которые несколько раз выходили к поселку Черный Мыс. В Минприроды сообщили, что не обнаружили следы животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области волки держат в страхе целую деревню

Их встретили на трассе (подробнее)

«Следов не обнаружено»: в Минприроды прокомментировали нашествие волков на деревню под Новосибирском

В Минприроды прокомментировали нашествие волков на деревню под Новосибирском (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер