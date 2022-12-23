В Новосибирске демонтировали самодельный мост, с которого в кипяток упал мужчина и сварился заживо. Фото: прокуратура НСО.

В Ленинском районе Новосибирска демонтировали самодельный мост, с которого в кипяток упал мужчина. 37-летний новосибирец сварился заживо. Прокуратура Ленинского района города внесла представление главе администрации о том, что необходимо обеспечить безопасность жизни и здоровья горожан в окрестностях улицы Тульской.

– Акт прокурорского реагирования рассмотрел орган местного самоуправления. После чего мост, который жители возвели сами, демонтировали. Что касается ливневого коллектора, его огородили забором. Также на месте установили предупреждающие знаки, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

Проверка, которую назначили после трагедии в СК, еще ведется. Ее ход контролируют в прокуратуре.

Напомним, произошла трагедия 6 декабря. В роковой день новосибирец Евгений Емельянов отправился за продуктами и выгулять собаку, после чего исчез. Близкие выяснили, что продукты он все же купил и пошел домой. Собаку нашли гуляющей без хозяина. А потом поняли, что Евгений упал с моста, вероятно, оступился и сварился заживо. Тело из кипятка достали 8 декабря.

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