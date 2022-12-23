В Новосибирске задержали полицейского, покрывавшего за взятки работу пяти игорных заведений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске пресекли деятельность преступной группировки, организовавшей в городе азартные игры. В ГУ собственной безопасности МВД РФ выяснили, что работали злоумышленники благодаря покровительству сотрудника органов. Организатор группировки, мужчина 1990 года рождения, платил полицейскому от 500 до 1 млн рублей ежемесячно за то, чтобы их покрывали и не проводили проверок в незаконных пяти игорных заведениях. Деньги передавали через посредников.

– В результате проведенных мероприятий 20 декабря взяткодателей, посредников, а также сотрудника ОВД задержали с поличным при получении денег, – сообщили в пресс-центре МВД России.

Если вину полицейского докажут, его накажут по закону. А его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

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