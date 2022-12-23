Черный юмор и экшн помогут «Выжить любой ценой» в новом сериале, который покажет видеосервис Wink

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

В главной роли - Владимир Яглыч, также в сериале снимаются Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Федор Лавров и другие. Производством 10-серийного проекта занимается кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии», он войдет в линейку Wink Originals.

Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости. Теперь Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора.

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Будем удивлять зрителя хорошим кино. Мой герой - честный, объемный персонаж, которому публика будет верить, - лаконично описывает Яглыч своего Бориса.

Режиссером проекта стал молодой, но уже зарекомендовавший себя постановщик Михаил Поляков.

«Впереди еще большое количество трюковых сцен различных направлений: падения с большой высоты, автомобильные погони, перестрелки со взрывами. Кроме того, будет множество нестандартных ходов, которые редки в российских сериалах. Например, в одной из серий главного героя будет играть другой актер», - рассказал постановщик.

Экшена проекту добавили и погодные условия. В первый съемочный день был ледяной дождь, дальнейшие уличные съемки проходили при температуре -14 градусов.

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/rrJDpJupZQS1Qg